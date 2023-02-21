Martin Dostal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Dostal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Dostal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Dostal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Dostal 23 Eylül 1989 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Dostál şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Dostal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Martin Dostal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Martin Dostal'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Dostal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Dostal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Dostal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Dostal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2008 yılında Celakovice

17 Şubat 2011 yılında Slavia Prag

15 Eylül 2015 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2016 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2016 yılında Bohemians 1905

Martin Dostal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Dostal şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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