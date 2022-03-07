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Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Adı Sevgi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından merak ediliyor. Peki Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldığı Adı Sevgi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Biz de haberimizde Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. 

ADI SEVGİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Adı Sevgi genç ve idealist öğretmen Elif'in hikayesini anlatıyor. Öğretmen, öğrenci ilişkilerine dayalı olan dizi gençlerin ilgisini çekeceğe benziyor. Kasabaya yeni atanan Elif öğretmenin öğrencileri ile olan ilişkileri, yaşadıkları ve aşkı dizinin ana konusunu oluşturuyor. Dizi, kasabaya atanan genç öğretmenin öğrencilerinin gönlüne dokunması, onların yaşamını etkilemesi ve bir kasabanın güzelleşmesini anlatıyor.

Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yunus Emre Yıldırımer

Gizem Güneş

Fatih Al

Nihan Büyükağaç

Mehtap Bayri

Okday Korunan

Hande Kaptan

Asya Kasap

Mert Doğan

Serpil Gül

İlker Sami Kılıç

Asena Keskinci

Esat Polat Güler

Kürşat Demir

Ece Koroğlu

Cenk Hakan Köksal

Lara Domaç

Sıla Korkmaz

Arzu Güler

Bora Kırkım

Ozan Güçlü

Berfu Öngören

Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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