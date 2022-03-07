Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Adı Sevgi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından merak ediliyor. Peki Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldığı Adı Sevgi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Biz de haberimizde Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik.
ADI SEVGİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Adı Sevgi genç ve idealist öğretmen Elif'in hikayesini anlatıyor. Öğretmen, öğrenci ilişkilerine dayalı olan dizi gençlerin ilgisini çekeceğe benziyor. Kasabaya yeni atanan Elif öğretmenin öğrencileri ile olan ilişkileri, yaşadıkları ve aşkı dizinin ana konusunu oluşturuyor. Dizi, kasabaya atanan genç öğretmenin öğrencilerinin gönlüne dokunması, onların yaşamını etkilemesi ve bir kasabanın güzelleşmesini anlatıyor.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yunus Emre Yıldırımer
Gizem Güneş
Fatih Al
Nihan Büyükağaç
Mehtap Bayri
Okday Korunan
Hande Kaptan
Asya Kasap
Mert Doğan
Serpil Gül
İlker Sami Kılıç
Asena Keskinci
Esat Polat Güler
Kürşat Demir
Ece Koroğlu
Cenk Hakan Köksal
Lara Domaç
Sıla Korkmaz
Arzu Güler
Bora Kırkım
Ozan Güçlü
Berfu Öngören