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Adı Sevgi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Ekranların yeni dizisi Adı Sevgi diziseverler tarafından merak konusu oldu. Dizinin hangi kanalda, ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki Adı Sevgi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Adı Sevgi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme alıyor. Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Adı Sevgi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

ADI SEVGİ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA , SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Dizide Kuzey Yıldızı’nda Feride rolü ile karşımıza çıkan Gizem Güneş ve en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alparslan Çakırbeyli’yi canlandıran Yunus Emre Yıldırımer başrollerde yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri gibi isimler bulunuyor.

Genç bir öğretmenin; öğrencilerinde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimin hikayesini anlatacak Adı Sevgi dizisi 13 Mart Pazar akşamı saat 20:00’de ATV ekranında olacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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