Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Sarpça nerede, hangi ilde?
ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. Dizide adı geçen Sarpça'nın hangi ilçede olduğu araştırılıyor. Peki Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Sarpça nerede, hangi ilde? İşte detaylar...
Adı Sevgi dizisinin ilk bölümü 13 Mart Pazar akşamı ATV’de yayınlandı. Mesleğini tutkuyla yapan Elif öğretmenin Sarpça’ya geldikten sonra yaşadıkları ve verdiği mücadelelerin anlatıldığı dizinin nerede çekildiği de pek çok kişi tarafından merak edildi. Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Sarpça nerede, hangi ilde?
ADI SEVGİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Adı Sevgi dizinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Beykoz, Galata, Şile ve Çatalca gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor.
SARPÇA NEREDE HANGİ İLDE?
Adı Sevgi dizisinde Elif Türkkan isimli lise öğretmeninin Sarpça’ya gelmesiyle hem öğrencilerin hem de ilçe halkının hayatında önemli değişiklikler yaşanır. Dizinin ATV ekranlarında yayınlanmaya başlamasıyla Sarpça ilçesinin nerede ve hangi ile bağlı olduğu büyük merak konusu oldu.
Ancak Türkiye’de farklı bölgelerde Sarpça isimli yerleşim alanları bulunsa da dizide geçen Sarpça’nın hayali bir ilçe olduğu biliniyor.
ADI SEVGİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Adı Sevgi genç ve idealist öğretmen Elif'in hikayesini anlatıyor. Öğretmen, öğrenci ilişkilerine dayalı olan dizi gençlerin ilgisini çekeceğe benziyor. Kasabaya yeni atanan Elif öğretmenin öğrencileri ile olan ilişkileri, yaşadıkları ve aşkı dizinin ana konusunu oluşturuyor. Dizi, kasabaya atanan genç öğretmenin öğrencilerinin gönlüne dokunması, onların yaşamını etkilemesi ve bir kasabanın güzelleşmesini anlatıyor.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yunus Emre Yıldırımer
Gizem Güneş
Fatih Al
Nihan Büyükağaç
Mehtap Bayri
Okday Korunan
Hande Kaptan
Asya Kasap
Mert Doğan
Serpil Gül
İlker Sami Kılıç
Asena Keskinci
Esat Polat Güler
Kürşat Demir
Ece Koroğlu
Cenk Hakan Köksal
Lara Domaç
Sıla Korkmaz
Arzu Güler
Bora Kırkım
Ozan Güçlü
Berfu Öngören