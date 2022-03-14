Adı Sevgi dizisinin ilk bölümü 13 Mart Pazar akşamı ATV’de yayınlandı. Mesleğini tutkuyla yapan Elif öğretmenin Sarpça’ya geldikten sonra yaşadıkları ve verdiği mücadelelerin anlatıldığı dizinin nerede çekildiği de pek çok kişi tarafından merak edildi. Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Sarpça nerede, hangi ilde?

ADI SEVGİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Adı Sevgi dizinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Beykoz, Galata, Şile ve Çatalca gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor.

SARPÇA NEREDE HANGİ İLDE?

Adı Sevgi dizisinde Elif Türkkan isimli lise öğretmeninin Sarpça’ya gelmesiyle hem öğrencilerin hem de ilçe halkının hayatında önemli değişiklikler yaşanır. Dizinin ATV ekranlarında yayınlanmaya başlamasıyla Sarpça ilçesinin nerede ve hangi ile bağlı olduğu büyük merak konusu oldu.

Ancak Türkiye’de farklı bölgelerde Sarpça isimli yerleşim alanları bulunsa da dizide geçen Sarpça’nın hayali bir ilçe olduğu biliniyor.

ADI SEVGİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Adı Sevgi genç ve idealist öğretmen Elif'in hikayesini anlatıyor. Öğretmen, öğrenci ilişkilerine dayalı olan dizi gençlerin ilgisini çekeceğe benziyor. Kasabaya yeni atanan Elif öğretmenin öğrencileri ile olan ilişkileri, yaşadıkları ve aşkı dizinin ana konusunu oluşturuyor. Dizi, kasabaya atanan genç öğretmenin öğrencilerinin gönlüne dokunması, onların yaşamını etkilemesi ve bir kasabanın güzelleşmesini anlatıyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yunus Emre Yıldırımer

Gizem Güneş

Fatih Al

Nihan Büyükağaç

Mehtap Bayri

Okday Korunan

Hande Kaptan

Asya Kasap

Mert Doğan

Serpil Gül

İlker Sami Kılıç

Asena Keskinci

Esat Polat Güler

Kürşat Demir

Ece Koroğlu

Cenk Hakan Köksal

Lara Domaç

Sıla Korkmaz

Arzu Güler

Bora Kırkım

Ozan Güçlü

Berfu Öngören