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  3. Adil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlar

Adil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlar

Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında canlı yayında A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür'ün baygınlık geçirmesinin ardından yayına ara verildi. Çevredekilerin müdahalesinin ardından yayının moderatörü Veyis Ateş yayına dönülmesiyle Gür'ün durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Habertürk' ekranlarında yayınlanan moderatörlüğünü Veyis Ateş'in yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" programında Adil Gür'ün bir anda bayılması stüdyodakileri telaşlandırdı. Yayına ara verilmesini isteyen Veysi Ateş, bir süre sonra yayına dönülmesiyle birlikte Adil Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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01 Ekim 2020 Perşembe 08:52
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