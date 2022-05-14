Adıyaman'da vatandaşlarla buluşan Ahmet Davutoğlu tepkiyle karşılandı! Altılı masadan ayrıl çıkışına olay yanıt verdi: "Bakarız ona"

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kurarak siyaset arenasında boy gösteren Ahmet Davutoğlu, Adıyaman'da partisinin il başkanlığı binasının açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün bu ile geldi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet eden ve esnafları ziyaret eden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu şehit yakınlar ve vatandaşların tepkileriyle karşı karşıya kaldı.

Girdiği bir börekçide vatandaşla sohbet eden Davutoğlu’na AK Parti’den ayrılma sebebini soran bir vatandaş, “İsterseniz beni öldürün, benim canım da gitse ben Tayyip Erdoğan’cıyım” ifadesini kullandı.

"ALTILI ÇETEDEN BİR ŞEY OLMAZ"

Bu kez kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelerek onlara selam veren Davutoğlu yine tepkiyle karşılandı. Bir vatandaş Davutoğlu'na “Sen buraya nasıl geldin? Ne gördün de, niye ayrıldın? Oyumuz sana değil. Sana oy vermeyeceğim. Altılı çeteden hiçbir şey olmaz. Tek başına gir sana oy vereyim. Dağdakilerine güvenme. Polisimizi askerimizi öldürenlere güvenme” dedi.

"ALTILI MASADAN AYRIL OYUMUZU VERİRİZ"

Başka bir vatandaş ise “Sen HDP ve CHP ile berabersin. Size yakıştıramadım. Terörle mücadeleyi siz yapmadınız, eğer yapsaydınız onlara gitmezdiniz. Altılı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz” sözlerini kullandı. Bunun üzerine ise Davutoğlu, ittifak ortaklarını şoke edecek bir cevap vererek, “Bakarız ona” diye konuştu.

ŞEHİT YAKINI: "SİZİ TEBRİK EDERİM PKK İLE YUVARLAK MASADA OTURDUĞUNUZ İÇİN"

İki şehit yakını ise Davutoğlu’na “Sizi tebrik ederim. Niçin tebrik ederim? PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için. Bu benim hoşuma gitmiyor. O kadar şehit var, polis öldürüyorlar, asker öldürüyorlar. Bunu yapmayın. Ben şehit babasıyım bunu bana yapma, beni yakma. CHP’den uzak dur” dedi.

PARTİ BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Daha sonra partisinin il başkanlığı yeni binasının açılışına katılan Davutoğlu, burada partililere seslendi.

Davutoğlu, daha sonra gündeme ilişkin gazetecilere açıklamada bulunarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının onanmasıyla ilgili, yargının siyasallaştığı yönünde açıklamalarda bulundu.

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