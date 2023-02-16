Adolfo Gaich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolfo Gaich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adolfo Gaich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adolfo Gaich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adolfo Gaich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolfo Gaich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adolfo Gaich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adolfo Gaich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adolfo Gaich 26 Şubat 1999 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Adolfo Julián Gaich şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adolfo Gaich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adolfo Gaich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hellas Verona futbol takımında oynamaktadır. Hellas Verona takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adolfo Gaich'nin Hellas Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adolfo Gaich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adolfogaich/

Adolfo Gaichboyu ve yaşı kaç

Adolfo Gaich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adolfo Gaich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adolfo Gaich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adolfo Gaich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo

5 Ağu 2020 yılında CSKA Moskova

29 Ocak 2021 yılında Benevento

30 Haziran 2021 yılında CSKA Moskova

30 Ağu 2021 yılında SD Huesca

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova

30 Ocak 2023 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

Adolfo Gaich kimdir

Adolfo Gaich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adolfo Gaich şuan Hellas Verona takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Adolfo Gaich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 27 numaralı formasıyla 11 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U23 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adolfo Gaich nereli

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