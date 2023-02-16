Giangiacomo Magnani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giangiacomo Magnani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giangiacomo Magnani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giangiacomo Magnani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Giangiacomo Magnani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giangiacomo Magnani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giangiacomo Magnani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giangiacomo Magnani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giangiacomo Magnani 4 Ekim 1995 tarihinde Correggio şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giangiacomo Magnani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMP SOCCER srl yapmaktadır. Giangiacomo Magnani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hellas Verona futbol takımında oynamaktadır. Hellas Verona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giangiacomo Magnani'nin Hellas Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Giangiacomo Magnani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/g_magnani23/

Giangiacomo Magnaniboyu ve yaşı kaç

Giangiacomo Magnani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giangiacomo Magnani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giangiacomo Magnani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giangiacomo Magnani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Padova U19

30 Haziran 2014 yılında Reggiana

1 Ağu 2014 yılında Virtus Verona

18 Temmuz 2015 yılında Lumezzane

19 Temmuz 2017 yılında Siracusa

31 Ocak 2018 yılında Perugia

1 Temmuz 2018 yılında Juventus

27 Temmuz 2018 yılında Sassuolo

7 Ağu 2019 yılında Brescia

31 Ocak 2020 yılında Sassuolo

2 Eylül 2020 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2021 yılında Sassuolo

1 Temmuz 2021 yılında Hellas Verona

16 Ocak 2022 yılında Sampdoria

30 Haziran 2022 yılında Hellas Verona

Giangiacomo Magnani kimdir

Giangiacomo Magnani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giangiacomo Magnani şuan Hellas Verona takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Correggio, Reggiana

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giangiacomo Magnani nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Cedric Hountondji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Hountondji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cedric Hountondji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Hountondji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulas Onsal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulas Onsal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulas Onsal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulas Onsal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: "Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim"
Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: "Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim"
Theo Borne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Borne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Theo Borne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Borne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları