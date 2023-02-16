Giangiacomo Magnani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giangiacomo Magnani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giangiacomo Magnani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giangiacomo Magnani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giangiacomo Magnani 4 Ekim 1995 tarihinde Correggio şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giangiacomo Magnani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMP SOCCER srl yapmaktadır. Giangiacomo Magnani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hellas Verona futbol takımında oynamaktadır. Hellas Verona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giangiacomo Magnani'nin Hellas Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Giangiacomo Magnani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/g_magnani23/

Haberin Devamı

Giangiacomo Magnani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giangiacomo Magnani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giangiacomo Magnani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giangiacomo Magnani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Padova U19

30 Haziran 2014 yılında Reggiana

1 Ağu 2014 yılında Virtus Verona

18 Temmuz 2015 yılında Lumezzane

19 Temmuz 2017 yılında Siracusa

31 Ocak 2018 yılında Perugia

1 Temmuz 2018 yılında Juventus

27 Temmuz 2018 yılında Sassuolo

7 Ağu 2019 yılında Brescia

31 Ocak 2020 yılında Sassuolo

2 Eylül 2020 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2021 yılında Sassuolo

1 Temmuz 2021 yılında Hellas Verona

16 Ocak 2022 yılında Sampdoria

30 Haziran 2022 yılında Hellas Verona

Giangiacomo Magnani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giangiacomo Magnani şuan Hellas Verona takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Correggio, Reggiana

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.