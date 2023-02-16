Filippo Terracciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filippo Terracciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filippo Terracciano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filippo Terracciano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filippo Terracciano 8 Şubat 2003 tarihinde Verona şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filippo Terracciano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Filippo Terracciano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hellas Verona futbol takımında oynamaktadır. Hellas Verona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filippo Terracciano'nin Hellas Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Filippo Terracciano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filippo Terracciano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filippo Terracciano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filippo Terracciano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hellas U17

1 Temmuz 2020 yılında Verona U19

1 Temmuz 2022 yılında Hellas Verona

Filippo Terracciano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filippo Terracciano şuan Hellas Verona takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Filippo Terracciano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İtalya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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