Oliver Abildgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Abildgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Abildgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Abildgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Abildgaard 10 Haziran 1996 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oliver Abildgaard Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Abildgaard Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHJ Management yapmaktadır. Oliver Abildgaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hellas Verona futbol takımında oynamaktadır. Hellas Verona takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Abildgaard'nin Hellas Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Abildgaard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oliverabildgaardnielsen/

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Oliver Abildgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Abildgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oliver Abildgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Abildgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2015 yılında Aalborg BK

3 Şubat 2020 yılında Rubin Kazan

26 Temmuz 2020 yılında Aalborg BK

27 Temmuz 2020 yılında Rubin Kazan

1 Eylül 2022 yılında Celtic

31 Ocak 2023 yılında Hellas Verona

Oliver Abildgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Abildgaard şuan Hellas Verona takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Abildgaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aalborg Freja

Danimarka takımında 7 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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