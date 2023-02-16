Ahmet Daniel Akyildiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Daniel Akyildiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Daniel Akyildiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Daniel Akyildiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Daniel Akyildiz 16 Mayıs 2003 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Daniel Akyildiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magate Group Management yapmaktadır. Ahmet Daniel Akyildiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zonguldak Kömürspor futbol takımında oynamaktadır. Zonguldak Kömürspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmet Daniel Akyildiz'nin Zonguldak Kömürspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Daniel Akyildiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Daniel Akyildiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ahmet Daniel Akyildiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Daniel Akyildiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Kasım 2020 yılında Antalyaspor U19

13 Ocak 2023 yılında Z. Kömürspor

Ahmet Daniel Akyildiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Daniel Akyildiz şuan Zonguldak Kömürspor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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