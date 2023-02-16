Koray Tekin Bulman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koray Tekin Bulman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koray Tekin Bulman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koray Tekin Bulman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Koray Tekin Bulman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koray Tekin Bulman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koray Tekin Bulman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koray Tekin Bulman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koray Tekin Bulman 19 Eylül 2003 tarihinde Lelystad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koray Tekin Bulman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Umit Punar yapmaktadır. Koray Tekin Bulman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zonguldak Kömürspor futbol takımında oynamaktadır. Zonguldak Kömürspor takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Koray Tekin Bulman'nin Zonguldak Kömürspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Koray Tekin Bulman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/korayb_19/

Koray Tekin Bulmanboyu ve yaşı kaç

Koray Tekin Bulman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koray Tekin Bulman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Koray Tekin Bulman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koray Tekin Bulman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2018 yılında Kasımpaşa Alt

7 Şubat 2019 yılında İstanbul Alt

11 Mart 2021 yılında Karagümrük U19

2 Kasım 2021 yılında Turgutlu Alt

1 Temmuz 2022 yılında Turgutluspor

6 Şubat 2023 yılında Z. Kömürspor

Koray Tekin Bulman kimdir

Koray Tekin Bulman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koray Tekin Bulman şuan Zonguldak Kömürspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Celiktepe

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Koray Tekin Bulman nereli

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