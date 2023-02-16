Alihan Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alihan Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alihan Ozcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alihan Ozcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alihan Ozcan 17 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alihan Ozcan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alihan Ozcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zonguldak Kömürspor futbol takımında oynamaktadır. Zonguldak Kömürspor takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alihan Ozcan'nin Zonguldak Kömürspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alihan Ozcan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alihanoezcan/

Alihan Ozcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alihan Ozcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alihan Ozcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alihan Ozcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında FSV Duisburg

27 Ocak 2023 yılında Z. Kömürspor

Alihan Ozcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alihan Ozcan şuan Zonguldak Kömürspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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