Osman Pasa Zorlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Pasa Zorlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Pasa Zorlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Pasa Zorlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Pasa Zorlu 15 Temmuz 1999 tarihinde Yozgat şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Paşa Zorlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Pasa Zorlu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osman Pasa Zorlu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zonguldak Kömürspor futbol takımında oynamaktadır. Zonguldak Kömürspor takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Osman Pasa Zorlu'nin Zonguldak Kömürspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Osman Pasa Zorlu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osmanpasa9966/

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Osman Pasa Zorlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Pasa Zorlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Osman Pasa Zorlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Pasa Zorlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2019 yılında Yozgatspor 1959

5 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

5 Ağu 2021 yılında Giresunspor

14 Ağu 2021 yılında Z. Kömürspor

30 Haziran 2022 yılında Giresunspor

1 Şubat 2023 yılında Z. Kömürspor

Osman Pasa Zorlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Pasa Zorlu şuan Zonguldak Kömürspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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