Necdet Buzlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Necdet Buzlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Necdet Buzlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Necdet Buzlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Necdet Buzlu 20 Ağu 1997 tarihinde Saint-Josse-ten-Noode şehrinde doğmuştur. Türkiye,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Necdet Buzlu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Necdet Buzlu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zonguldak Kömürspor futbol takımında oynamaktadır. Zonguldak Kömürspor takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Necdet Buzlu'nin Zonguldak Kömürspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Necdet Buzlu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/buzlu10/

Necdet Buzlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Necdet Buzlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Necdet Buzlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Necdet Buzlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2022 yılında Emirdağspor

10 Ocak 2023 yılında Z. Kömürspor

Necdet Buzlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Necdet Buzlu şuan Zonguldak Kömürspor takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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