AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’dan HDP milletvekiline onur yürüyüşü tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine "işgalci kuvvetler" demesine tepki göstererek, "Değerlerimize düşmanlığı "onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz" sözleriyle başlayan açıklamalar yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’dan HDP milletvekiline onur yürüyüşü tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine "işgalci kuvvetler" demesine tepki göstererek, "Değerlerimize düşmanlığı "onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı "onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir."

LGBTİ'lileri destekleyen HDP'li vekil Özgül Saki'den skandal sözler

Taksim'de gerçekleşmesi planlanan LGBTİ yürüyüşüne, tüm uyarılara ve yasaklara rağmen katılmak isteyen grup, polis müdahalesiyle karşılaştı. Polis, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruba müdahale etti.

Paragraf 2: Bu olay üzerine, LGBTİ haklarını savunan HDP'li vekil Özgül Saki, emniyet güçlerine yönelik eleştirilerde bulundu. Vekil Saki, polisleri "işgalci kuvvetler" olarak gösteren skandal sözlere imza attı

Saki, yasağa rağmen yürüyüş yapmak LGBTİ'lere izin vermeyen polisleri "İşgalci kuvvetler" olarak tanımladı.

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HDP'li vekil Saki, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Taksim'de yapılması gereken trans onur yürüyüşü, herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızı işkence altında gözaltına aldılar. Bu mücadele trans onur yürüyüşü, LGBTİ'lerin mücadelesi sadece onların mücadelesi değil, her birimizin mücadelesi."

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