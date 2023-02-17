Aleksandr Filin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Filin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Filin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Filin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Filin 25 Haziran 1996 tarihinde Simferopol, Krym şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Филин Александр Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Filin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Filin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KAS Eupen futbol takımında oynamaktadır. KAS Eupen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Filin'nin KAS Eupen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Filin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Filin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Filin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Filin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar 3

27 Ağu 2015 yılında Ufa

30 Ağu 2017 yılında Olimpiets

1 Temmuz 2018 yılında Khimki

21 Şubat 2020 yılında Tambov

31 Temmuz 2020 yılında Khimki

31 Ocak 2023 yılında KAS Eupen

Aleksandr Filin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Filin şuan KAS Eupen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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