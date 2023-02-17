Davo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davo 18 Aralık 1994 tarihinde Luarca şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio David Álvarez Rey şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Davo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KAS Eupen futbol takımında oynamaktadır. KAS Eupen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Davo'nin KAS Eupen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Davo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Davo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Real Avilés B

1 Temmuz 2012 yılında Oviedo Vetusta

1 Ocak 2014 yılında UP Langreo

1 Temmuz 2014 yılında Caudal

1 Temmuz 2015 yılında Zamora CF

1 Temmuz 2016 yılında Oviedo Vetusta

17 Temmuz 2017 yılında Bouzas

17 Ocak 2018 yılında CCD Cerceda

7 Temmuz 2018 yılında Zamora CF

3 Temmuz 2019 yılında UP Langreo

1 Temmuz 2020 yılında UD Ibiza

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Plock

31 Ocak 2023 yılında KAS Eupen

Davo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davo şuan KAS Eupen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.