Brandon Baiye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Baiye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Baiye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Baiye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Baiye 27 Aralık 2000 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Baiye Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Plus yapmaktadır. Brandon Baiye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KAS Eupen futbol takımında oynamaktadır. KAS Eupen takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brandon Baiye'nin KAS Eupen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Brandon Baiye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brandon Baiye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Baiye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Baiye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2018 yılında Club Brugge

2 Eylül 2019 yılında Clermont Foot

12 Ağu 2020 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2021 yılında Clermont Foot

31 Ağu 2021 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2022 yılında Clermont Foot

23 Ocak 2023 yılında KAS Eupen

Brandon Baiye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Baiye şuan KAS Eupen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brandon Baiye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

K. Beerschot AC, Club Brugge

Belçika U19 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 18 numaralı formasıyla 30 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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