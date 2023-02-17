Loic Bessile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Bessile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Bessile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Bessile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Bessile 19 Şubat 1999 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Togo,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Loïc Anthony Bessilé şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Bessile Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Loic Bessile, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KAS Eupen futbol takımında oynamaktadır. KAS Eupen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Loic Bessile'nin KAS Eupen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loic Bessile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loic Bessile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Loic Bessile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Bessile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2019 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2020 yılında G. Bordeaux

31 Ağu 2021 yılında RSC Charleroi

31 Ocak 2023 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2023 yılında RSC Charleroi

Loic Bessile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Bessile şuan KAS Eupen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Loic Bessile Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JS Toulouse Pradettes (2005-2006), Toulouse Fontaines Club (2006-2009), FC Toulouse (2009-2019)

Togo takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.