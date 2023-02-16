Alex Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Souza 24 Mart 2001 tarihinde Tres Lagoas (MS) şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Aparecido de Souza Alcântara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Souza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS Sports yapmaktadır. Alex Souza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boluspor futbol takımında oynamaktadır. Boluspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Souza'nin Boluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2021 yılında Hegelmann

12 Ocak 2023 yılında Boluspor

Alex Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Souza şuan Boluspor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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