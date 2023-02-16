Kerem Ersin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerem Ersin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerem Ersin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerem Ersin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerem Ersin 18 Mart 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerem Ersin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerem Ersin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boluspor futbol takımında oynamaktadır. Boluspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kerem Ersin'nin Boluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Kerem Ersin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keremersin9/

Kerem Ersin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerem Ersin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kerem Ersin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerem Ersin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2018 yılında Beşiktaş Alt

23 Ağu 2019 yılında Boluspor Alt

1 Temmuz 2021 yılında Boluspor U19

1 Temmuz 2022 yılında Boluspor

7 Eylül 2022 yılında Darıca GB

28 Aralık 2022 yılında Boluspor

Kerem Ersin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerem Ersin şuan Boluspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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