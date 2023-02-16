Emirhan Adak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Adak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emirhan Adak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emirhan Adak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emirhan Adak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Adak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Adak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Adak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Adak 14 Şubat 2004 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Adak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VoinFutbol yapmaktadır. Emirhan Adak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boluspor futbol takımında oynamaktadır. Boluspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emirhan Adak'nin Boluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Adakboyu ve yaşı kaç

Emirhan Adak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Adak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emirhan Adak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Adak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2021 yılında Modafen

12 Ocak 2023 yılında Boluspor

Emirhan Adak kimdir

Emirhan Adak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Adak şuan Boluspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emirhan Adak nereli

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