Dino Ndlovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Ndlovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dino Ndlovu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dino Ndlovu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dino Ndlovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Ndlovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Ndlovu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Ndlovu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Ndlovu 15 Şubat 1990 tarihinde Klerksdorp, North West şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Ndlovu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11 Africa Stars yapmaktadır. Dino Ndlovu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boluspor futbol takımında oynamaktadır. Boluspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dino Ndlovu'nin Boluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dino Ndlovuboyu ve yaşı kaç

Dino Ndlovu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Ndlovu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dino Ndlovu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Ndlovu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sundowns

1 Temmuz 2010 yılında Bloem. Celtic

30 Haziran 2011 yılında Sundowns

1 Temmuz 2011 yılında Bnei Yehuda

15 Ağu 2012 yılında Maccabi Haifa

15 Ocak 2014 yılında SuperSport Utd.

30 Haziran 2014 yılında Maccabi Haifa

24 Temmuz 2014 yılında SuperSport Utd.

29 Ocak 2015 yılında Maccabi Haifa

30 Ocak 2015 yılında Black Aces

30 Haziran 2015 yılında Maccabi Haifa

10 Temmuz 2015 yılında Anorthosis

12 Ağu 2016 yılında Karabağ

9 Ocak 2018 yılında ZJ Greentown

19 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Kocaelispor

5 Nisan 2022 yılında CC Yatai

31 Ağu 2022 yılında Changchun Res.

12 Ocak 2023 yılında Boluspor

Dino Ndlovu kimdir

Dino Ndlovu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Ndlovu şuan Boluspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dona Young Stars, Motherwell FC (South Africa), OI Celtic, Digagabi FC, Platinum Stars FC

Dino Ndlovu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dino Ndlovu nereli

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