Andreaw Gravillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreaw Gravillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreaw Gravillon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreaw Gravillon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreaw Gravillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreaw Gravillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreaw Gravillon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreaw Gravillon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreaw Gravillon 8 Şubat 1998 tarihinde Pointe-à-Pitre şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Guadeloupe,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Andreaw Rayan Gravillon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreaw Gravillon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS SPORT SERVICE yapmaktadır. Andreaw Gravillon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torino futbol takımında oynamaktadır. Torino takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreaw Gravillon'nin Torino ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreaw Gravillon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreaw.gravillon.5/

Andreaw Gravillonboyu ve yaşı kaç

Andreaw Gravillon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreaw Gravillon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andreaw Gravillon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreaw Gravillon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Inter U17

1 Temmuz 2015 yılında Inter U19

1 Temmuz 2017 yılında Benevento

17 Ocak 2018 yılında Pescara

29 Ocak 2019 yılında Inter

30 Ocak 2019 yılında Pescara

30 Haziran 2019 yılında Inter

17 Temmuz 2019 yılında Sassuolo

2 Eylül 2019 yılında Ascoli

30 Ağu 2020 yılında Sassuolo

31 Ağu 2020 yılında Inter

25 Eylül 2020 yılında FC Lorient

30 Haziran 2021 yılında Inter

14 Temmuz 2021 yılında Stade Reims

30 Haziran 2022 yılında Inter

1 Temmuz 2022 yılında Stade Reims

31 Ocak 2023 yılında Torino

30 Haziran 2023 yılında Stade Reims

Andreaw Gravillon kimdir

Andreaw Gravillon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreaw Gravillon şuan Torino takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Créteil, FCM Garges 95

Andreaw Gravillon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guadeloupe takımında 11 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andreaw Gravillon nereli

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