Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü

Ankara'nın Ayaş ilçesinde arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü. Yavru kuzu tedavi edilmek için hayvanseverlerden yardım bekliyor.

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Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü

Yaşadığımız dünyada zaman zaman ilginç ve şaşırtıcı ibret olaylarla karşılaşır ve duyarız. Bu olaylardan bir tanesi de Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü

"TEDAVİ EDİLMEK İÇİN HAYVANSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR"

Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi'nde bir çiftlikte arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu görenleri şaşırttı. Yavru kuzu tedavi edilmek için hayvanseverlerden yardım bekliyor. Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu, kuzunun yaşaması için tedavi olması gerektiğini söyledi ve sponsor desteği istedi.

Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü

ARKA BACAKLARI TERSE DOĞRU DÖNÜK OLDUĞU İÇİN YÜRÜYEMİYOR

Eroğlu, "Arka bacakları terse doğru dönük ve o yüzden yürüyemiyor. Ben daha önce bunun gibi 8 tane kuzu büyüttüm. Köylülere bacakları ters doğan kuzuları kesmemelerini söyledim. Bu kuzunun annesi dün doğum yapmış ve akşamüzeri bana getirdiler. Yarın veterinere götüreceğim. Belki ameliyat olursa kurtulabileceğini düşünüyorum" dedi.

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