Antalya’da karavanlara zabıta operasyonu!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil bandı ve mahalle aralarındaki karavanların tahliyesi sağlandı. İlçedeki 150'ye yakın karavan ya sahipleri ya da belediye ekiplerince çeki demirli araçlar ve çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

ŞİKAYET ÜZERİNE SAHİLDEKİ KARAVANLAR DENETLENDİ

Konyaaltı ilçesinde özellikle pandemiyle birlikte doğal yaşamı tercih edip karavanlarda yaşayanların sayısı hızla arttı. Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesinde ya da sahil kenarında park halinde bulunan karavanların çevreye rahatsızlık vermesi iddiasıyla zaman zaman şikayetler ve tartışmalar yaşanmıştı. Konyaaltı ilçesinde sahilde park halindeki 34 karavana ise birkaç gün önce Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye tebligatı gönderilmişti. Karavanların camına yapıştırılan tebligatta Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu'nun kararı gerekçe gösterilerek karavanların kent içinde gelişigüzel park ve bekleme yapmasının yasak olduğu bildirildi. Karavan sahiplerine 5 gün süre verildiğinin belirtildiği tebligatta, "Kaldırmadığınız takdirde aracınızın çekileceği tarafınıza tebliğ olunur" ifadeleri yer aldı. O sürenin dolmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, çevik kuvvet ve trafik polisi eşliğinde sabah saatlerinde karavanların bulunduğu noktaya geldi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından, karavan sahiplerimin bazıları araçlarını kendileri çekti. Karavanları başında olmayanların araçları ise çekici yardımıyla yediemin otoparkı ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına çekildi.

Öte yandan, Gürsu Mahallesi Boğaçayı kenarındaki ve mahalle arasındaki karavanlarında tahliyesi gerçekleştirildi. Motorlu karavanlar çekici, çekme demirli olanlar belediyenin çeki demirli kamyonetleriyle çekildi.

Karavancı Hakan Arkın, "Bir kişi için 60 tane karavan buradan işgalci pozisyonundaymışız gibi kaldırılıyor. Kaldıracağız mecburen. Ofisimin yakına götüreceğim. Ama yapılan yanlış bir şey" dedi.

"KARAVANCILARA BİR HAK TANINMADI"

Karavan sahibi Gürhan Başoğlu, "Karavancılara tanınmayan bir hak. Bu arazi şahsa aittir. Arazi şahsın olmasına rağmen belediye el koydu. Bizden burayı boşaltmamızı istiyorlar, arazi sahiplerinin bir şikayeti yok. Belediye düzenleme yapacağını söyledi ve bizi çıkartmaya karar verdiler. Karavan parkına gideceğiz. Orada da kalma süresi 6 gün. O sürenin uzatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Karavanını toplayan Ali Kılıçarslan, "Tebligat yapılmıştı, bugün son günümüzdü. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mecbur çekeceğiz, yapacak bir şey yok. Herkes bir yer buldu, karavan park dolu. Ben de bir yer bulacağım. Bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorduk" ifadelerine yer verdi.

"GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ"

Karavanların parkından rahatsız olan Hakan Irmak, "Trafiği burada felç ediyorlar. Kaç kez kaza riski yaşandı. Her yerde karavan var, çift taraflı park ettiler. İnşallah temizlenecek. İnsanlar da kullanamadı burayı. Herkesi engelliyorlar, hem de evlerin önünde görüntü kirliliği yapıyor" açıklamasını yaptı.

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