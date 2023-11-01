Arnavutköy’de bir kafede buluşan husumetli şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi!

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşen olayda iki husumetli kişiden birisi diğerini konuşmak için çağırdığı kafede bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü.

YAYINLAMA
Google News
Arnavutköy’de bir kafede buluşan husumetli şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi!

Arnavutköy’de iddiaya göre aralarında daha önce bir tartışma yaşanan kişiyi arayarak kafeye çağıran bir grup, kafeyi savaş alanına çevirdi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

BULUŞTUKLARI KAFEDE KAVGAYA TUTUŞTULAR

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. İddiaya göre daha önceden yaşanan bir olaydan dolayı tartışan 2 kişiden birisi konuşmak için diğerini kafeye çağırdı. Kafeye gelme teklifini kabul eden genç kafeye geldiği esnada kendisini bekleyen kalabalık üzerine atlayarak saldırmaya başladı.

Arnavutköy’de bir kafede buluşan husumetli şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi!

Ellerine geçen çekiç, bıçak ve taş gibi şeylerle gence saldıran kalabalık grup kısa sürede kafenin savaş alanına dönmesine neden oldu. Yaşanan kavga kafe içerisinde bulunan diğer vatandaşların da panik olmasına neden olurken çalışanlar grubun ayrılması için araya girse de başarılı olamadı.

Kafeyi savaş alanına çeviren kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken bir kişinin cep telefonu kamerasıyla da dışarıdan kaydedildi. Film sahnelerini aratmayan kavga anları sonucunda yaralanan genç hastaneye kaldırılırken saldırganlar polis ekipleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.

Galatasaray’ın eski başkan yardımcısı bir şahsın intihar girişimini engelledi!Galatasaray’ın eski başkan yardımcısı bir şahsın intihar girişimini engelledi!

Hollandalı 700 avukat, Gazze için toplandı! İsrail’in savaş suçlarından yargılanmalı dedilerHollandalı 700 avukat, Gazze için toplandı! İsrail’in savaş suçlarından yargılanmalı dediler

Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı! Selden etkilenen KOBİ'ler için Faizsiz 1 milyon Acil Destek Kredisi müjdesiBakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı! Selden etkilenen KOBİ'ler için Faizsiz 1 milyon Acil Destek Kredisi müjdesi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a şok! Gece yarısı apar topar gözaltına alındı!Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a şok! Gece yarısı apar topar gözaltına alındı!

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu olduCHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu

Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumuYağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu

Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeli haber! 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı, işte o rakamlarBaşkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeli haber! 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı, işte o rakamlar

BİM aktüel 3 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı, Bu Cuma BİM kataloğunda hangi ürünler var?BİM aktüel 3 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı, Bu Cuma BİM kataloğunda hangi ürünler var?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu’nda trajikomik olay! Taksiye binen bir turist kadın dolandırıldığını zannederek 70 lira yerine 20 lira verdi
Beyoğlu’nda trajikomik olay! Taksiye binen bir turist kadın dolandırıldığını zannederek 70 lira yerine 20 lira verdi
Kocaeli’de feci kaza! Personel taşıyan servisten birçok yaralı çıkarıldı!
Kocaeli’de feci kaza! Personel taşıyan servisten birçok yaralı çıkarıldı!
Bursa'da şok görüntüler! 9 yaşındaki çocuk biber gazıyla saldırıya uğradı!
Bursa'da şok görüntüler! 9 yaşındaki çocuk biber gazıyla saldırıya uğradı!
Ümraniye'de akan trafikte korna çaldın kavgası! Camları defalarca yumrukladı!
Ümraniye'de akan trafikte korna çaldın kavgası! Camları defalarca yumrukladı!
Son Haberler
Polisin dikkatinden kaçmadı! Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne attığı anlar böyle uyarıldı!
Polisin dikkatinden kaçmadı! Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne attığı anlar böyle uyarıldı!
Vatandaşın kahve keyfini kaçıran fiyatlara, belediyeler yetişti!
Vatandaşın kahve keyfini kaçıran fiyatlara, belediyeler yetişti!
Dünya Bankasından ürküten petrol fiyatı tahmini! Akar yakıt fiyatları uçuşa geçecek
Dünya Bankasından ürküten petrol fiyatı tahmini! Akar yakıt fiyatları uçuşa geçecek
Arnavutköy’de bir kafede buluşan husumetli şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi!
Arnavutköy’de bir kafede buluşan husumetli şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi!
Hollandalı 700 avukat, Gazze için toplandı! İsrail’in savaş suçlarından yargılanmalı dediler
Hollandalı 700 avukat, Gazze için toplandı! İsrail’in savaş suçlarından yargılanmalı dediler
Kiracıları sakın bunu yapmayın! Bu hatayı yapan kiracı büyük tehlike ile karşı karşıya kalabilir
Kiracıları sakın bunu yapmayın! Bu hatayı yapan kiracı büyük tehlike ile karşı karşıya kalabilir
Çok Okunanlar
Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu
Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a şok! Gece yarısı apar topar gözaltına alındı!
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a şok! Gece yarısı apar topar gözaltına alındı!
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu
Polisin dikkatinden kaçmadı! Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne attığı anlar böyle uyarıldı!
Polisin dikkatinden kaçmadı! Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne attığı anlar böyle uyarıldı!
Bursa'da halk otobüsü şoförü psikolojim bozuldu diyerek tüm yolcuları indirdi, seferi iptal etti!
Bursa'da halk otobüsü şoförü psikolojim bozuldu diyerek tüm yolcuları indirdi, seferi iptal etti!
Batman’da kahreden kaza! Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti
Batman’da kahreden kaza! Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek