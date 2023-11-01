Arnavutköy’de bir kafede buluşan husumetli şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi!

Arnavutköy’de iddiaya göre aralarında daha önce bir tartışma yaşanan kişiyi arayarak kafeye çağıran bir grup, kafeyi savaş alanına çevirdi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

BULUŞTUKLARI KAFEDE KAVGAYA TUTUŞTULAR

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. İddiaya göre daha önceden yaşanan bir olaydan dolayı tartışan 2 kişiden birisi konuşmak için diğerini kafeye çağırdı. Kafeye gelme teklifini kabul eden genç kafeye geldiği esnada kendisini bekleyen kalabalık üzerine atlayarak saldırmaya başladı.

Ellerine geçen çekiç, bıçak ve taş gibi şeylerle gence saldıran kalabalık grup kısa sürede kafenin savaş alanına dönmesine neden oldu. Yaşanan kavga kafe içerisinde bulunan diğer vatandaşların da panik olmasına neden olurken çalışanlar grubun ayrılması için araya girse de başarılı olamadı.

Kafeyi savaş alanına çeviren kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken bir kişinin cep telefonu kamerasıyla da dışarıdan kaydedildi. Film sahnelerini aratmayan kavga anları sonucunda yaralanan genç hastaneye kaldırılırken saldırganlar polis ekipleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.

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