Arne Schulz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arne Schulz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arne Schulz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arne Schulz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arne Schulz 23 Mart 2003 tarihinde Bünde şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arne Schulz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Arne Schulz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arminia Bielefeld futbol takımında oynamaktadır. Arminia Bielefeld takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Arne Schulz'nin Arminia Bielefeld ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arne Schulz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arne Schulz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arne Schulz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arne Schulz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bielefeld Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2020 yılında Bielefeld U19

1 Mart 2021 yılında Bielefeld

Arne Schulz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arne Schulz şuan Arminia Bielefeld takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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