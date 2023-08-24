Aydın'da balıklandırma: 300 bin sazan suya bırakıldı

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Aydın'da 300 bin adet sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu.

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Aydın'da balıklandırma: 300 bin sazan suya bırakıldı

Aydın'da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde Kemer Baraj Gölü'ne toplamda 300 bin sazan yavrusu bırakıldı.

YÜZ BİNLERCE SAZAN YAVRUSU SU İLE BULUŞTU

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Aydın'da 300 bin adet sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu. Temin edilen pullu sazan yavruları, Kemer Baraj Gölü'ne bırakıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile yüz binlerce sazan yavrusu su ile buluşurken, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde son 5 yılda su ile buluşturulan sazan yavrularının sayısı 2 milyona yaklaştı.

Aydın'da balıklandırma: 300 bin sazan suya bırakıldı

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KAYNAK: İHA

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