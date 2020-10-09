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Ayva reçeli tarifi, malzemeleri, yapılışı! Ayva reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden olan ayva reçeli için vatandaşlar Ayva reçeli tarifi, malzemeleri, yapılışı! Ayva reçeli nasıl yapılır? başlığı ile bilgi almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. İşte ayva reçeli tarifi...

Ayva reçeli tarifi, malzemeleri, yapılışı! Ayva reçeli nasıl yapılır?

Ayva reçeli tarifi, malzemeleri, yapılışı! Ayva reçeli nasıl yapılır? başlığıyla vatandaşlar tarafından internette çokça bakılan bu konuyla ilgili biz de haberimizde gerekli bilgileri derledik. İşte ayva reçeli ile ilgili bilinmeyenler...

AYVA REÇELİ TARİFİ

AYVA REÇELİ MALZEMELERİ

  • 1,5 kilo ayva
  • 1 kg+ 1 su barağı toz şeker
  • Yarım limon suyu
  • 7-8 adet tane karanfil
  • 4 su bardağı su

Ayva reçeli tarifi, malzemeleri, yapılışı! Ayva reçeli nasıl yapılır?

AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak ayvaları yıkayın, soyun ve küp şeklinde doğrayın. Küp küp doğradığınız ayvaların kararmaması için önceden hazırladığınız limonlu suya atın. Büyük bir çelik tencereye ayvaları dökün ve üzerine su ekleyerek ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Ayvalar yumuşamaya başladığında üzerine suyunu dökmeden şekerin ve karanfilin tamamını ekleyin, şeker eriyene kadar yavaşça karıştırın. Kısık ateşte koyulaşana kadar kaynattığınız ayvaları ocaktan almadan 5-6 dakika önce yarım limonun suyunu ekleyin.

Birkaç dakika da böyle piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...

Ayva reçeli tarifi, malzemeleri, yapılışı! Ayva reçeli nasıl yapılır?

AYVA REÇELİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Reçelde daha aromatik bir tat seviyorsanız kaynama esnasında çubuk tarçın kullanarak reçelinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Reçel kavanozlarını mutlaka güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin.

Ayva reçeli tarifi, malzemeleri, yapılışı! Ayva reçeli nasıl yapılır?

Okan Gül
Video Editörü


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