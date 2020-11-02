Bakan Koca, 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumunu açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doğanlar Apartmanının enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Elif Perinçek. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. Sağlık durumu: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."
Ayrıntılar gelecek...
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