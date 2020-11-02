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  3. Bakan Koca, 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumunu açıkladı

Bakan Koca, 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumunu açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doğanlar Apartmanının enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumunu açıkladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Elif Perinçek. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. Sağlık durumu: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."

Ayrıntılar gelecek...

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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