Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Elif Perinçek. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. Sağlık durumu: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."

Ayrıntılar gelecek...

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