Bakan Murat Kurum, Pendikspor'u ziyaret ederek Stad sözü verdi

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Pendikspor Çınardere Tesisleri’ni ziyaret ederek, oyuncular, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi, ve Pendikspora Güzel bir stad yapılacağının sözünü verdi.
BAKAN KURUM'DAN STAD SÖZÜ
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de Bakan Kurum’a eşlik ettiği ziyarette, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, kulübün son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı. Pendikspor’a Süper Lig yolunda başarı dileyen Kurum, yeni stadı, en doğru yere belediye ile birlikte yapacaklarını kaydetti.
Oyuncularla fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra teknik direktör Özköylü’nün talebi üzerine takım kaptanı Burak Öğür’ün koruduğu kaleye penaltı atışı gerçekleştirdi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber