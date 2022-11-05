Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı, terör örgütüne ağır darbe vuruldu! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakanlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İsmail Çataklı terör, yasadışı göçle mücadele, asayiş uygulamaları ve Suriyeli mülteciler hakkında bilgi verdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Terörle mücadeleye değinen İsmail Çataklı, "PKK’nin silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4’ü liste dışı ve 1’i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist 8’i ölü, 1’i sağ olarak etkisiz hale getirildi" dedi.

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Terör örgütüne karşı ekim ayında yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Çataklı, "Ekim ayında; PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8’i büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 195 operasyon yapılmıştır." diye konuştu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Çataklı yapılan operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

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Çataklı, "Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

Çatatklı, Siber suçlarla mücadelede Ekim ayında terör suçları kapsamında, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını ifade etti. Çataklı, "Tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 159 şüpheli yakalanmıştır" ifadesini kullandı.

YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELE

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yasa dışı göçle mücadeledeki son duruma değinerek, “Ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır" dedi.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Çataklı ülkesine dönen Suriyeli sayısı hakkında bilgi vererek," Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir" diye konuştu.

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