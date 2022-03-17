ES Film imzalı, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 yayın akışında olması gereken saatte diziyi göremeyenler merakla Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı neden yok 17 Mart 2022 Perşembe? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını aratmaya başladı. Detaylar haberimizde...

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NEDEN YOK 17 MART 2022 PERŞEMBE?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yeni bölüm yok. Dizi saat 22.00'da tekrar bölümüyle yayınlanacak. TRT'de kandil özel programı yer aldığından Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24.bölümü ekrana gelmiyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü 24 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek. Bu akşam TRT 1 yayın akışında saat 22:00'de dizinin tekrarı bulunuyor.

17 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Berat Kandili Özel

22:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esir edilen Baba Oruç ile onu kurtarmak için gizlice Modon'a giren Hızır Reis'in öldürülmesinden korkan İlyas, ağabeylerinin tüm uyarılarına karşın Gabriel'e filosunu teslim etmeyi kabul etmişti. Filoyu alarak İlyas ve yeniçerilerini tuzağa düşüren Gabriel, Oruç'u vermediği gibi Modon'a geldiğini öğrendiği Hızır ve leventlerini de büyük bir ölüm tuzağına çekmişti. Gabriel ve askerleri tarafından etrafı kuşatılan İlyas buradan nasıl kurtulacaktır? Pablo tarafından alıkonulan Hızır, Piri Reis ve leventlerini hangi plan kurtaracaktır? Esirliği daha çetin bir hâl alan ve Modon'dan uzaklaştırılan Oruç Reis'in başına neler gelecektir? İlyas'ın düştüğü bu gaflet Barbaros Kardeşlerin hayatlarında nelere mâl olacaktır?

Kelemez'deki tekinsizliği önlemek isteyen Mesih Paşa, şehrin muhafızlığına İlyas'ı tayin etmek istemişti. Kendisi geçmediği takdirde postun Şahbaz'a verileceğini bilen İlyas ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu kararla Hüma, Isabel ve Meryem'in öfkesini üzerine çeken İlyas, Mesih Paşa'nın emirleri karşısında ne yapacaktır? Oruç'un postuna koyduğu kılıcın İlyas tarafından indirildiğini öğrenen Hızır ise ne yapacaktır?

Şahsenem hakkındaki şüpheleri gün geçtikçe artan Meryem, onun gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek midir? Şahbaz ile Şahsenem tarafından vurulan Şahin kurtulacak mıdır?