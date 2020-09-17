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Bat Tokat yemeği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Bat tarifi ? Bat yemeği malzemeleri

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Tokat yöresine ait bi tarif olan Bat yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Bat nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Bat tarifi ve yapılışı haberimizde...

Bat Tokat yemeği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Bat tarifi ? Bat yemeği malzemeleri

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Haftanın ilk gününde gelinler bugün Sebzeli Güveç yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tokat yemeği Bat nasıl yapılır? Bat tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

Bat Tokat yemeği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Bat tarifi ? Bat yemeği malzemeleri

BAT MALZEMELERİ

2 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı ince bulgur

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

10 12 dal yeşil soğan

1 bağ maydanoz

1 bağ dereotu

1 su bardağı dövülmüş ceviz

2 çay kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı sumak

Bat Tokat yemeği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Bat tarifi ? Bat yemeği malzemeleri

BAT YEMEĞİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Yeşil mercimeği üzerini geçecek kadar su ile ocağa koyup pişirmeye bırakın.

Pişen mercimeğin üzerine ince bulguru ilave edin ve karıştırıp kapağını kapatın, ocaktan alın.

Domateslerinizi 4’e bölün ve çekirdeklerini çıkartın, ardından küçük küpler elde edecek şekilde doğrayın.

Soğanlarınızı da küçük küçük yemeklik doğrayın. Biberleri ince olacak şekilde dilimleyin.

Taze soğanınızı, maydanozu, dereotunu ve reyhanı ince ince kıyın.

Tüm bu doğradıklarınızı büyük bir karıştırma kabında soğuyan mercimek ve bulgur ile karıştırın.

Kıydığınız cevizleri de ilave ettikten sonra başka bir kasede domates salçasını su ile açın, 1 adet limonun suyunu, nar ekşisini karıştırıp, mercimekli karışıma dökün ve iyice karıştırın.

Geniş bir salata kasesine alın ve 5 dakika haşlayarak tuzundan arındırdığınız asma yaprağı ile servis edin.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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