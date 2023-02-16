Ben Rienstra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Rienstra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Rienstra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Rienstra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Rienstra 5 Haziran 1990 tarihinde Alkmaar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Rienstra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OER-SPORTS yapmaktadır. Ben Rienstra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cambuur Leeuwarden futbol takımında oynamaktadır. SC Cambuur Leeuwarden takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Rienstra'nin SC Cambuur Leeuwarden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Rienstra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Rienstra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ben Rienstra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Rienstra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2007 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2008 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2010 yılında Heracles Almelo

1 Temmuz 2014 yılında PEC Zwolle

27 Ağu 2015 yılında AZ Alkmaar

14 Ağu 2017 yılında Willem II

30 Haziran 2018 yılında AZ Alkmaar

15 Ağu 2018 yılında Heerenveen

7 Ağu 2019 yılında Kayserispor

1 Eylül 2020 yılında Fortuna Sittard

5 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında SC Cambuur

Ben Rienstra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Rienstra şuan SC Cambuur Leeuwarden takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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