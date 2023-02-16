Michael Breij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Breij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Breij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Breij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Breij 15 Ocak 1997 tarihinde Amstelveen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Breij Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Muy Manero yapmaktadır. Michael Breij, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cambuur Leeuwarden futbol takımında oynamaktadır. SC Cambuur Leeuwarden takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Breij'nin SC Cambuur Leeuwarden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Breij Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michaelbreij/

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Michael Breij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Breij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Breij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Breij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AFC Amsterdam A

1 Temmuz 2010 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2016 yılında Groningen U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Groningen

1 Ocak 2020 yılında SC Cambuur

Michael Breij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Breij şuan SC Cambuur Leeuwarden takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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