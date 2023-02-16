Bjorn Johnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Johnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorn Johnsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjorn Johnsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjorn Johnsen 6 Kasım 1991 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Norveç,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Bjørn Maars Johnsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjorn Johnsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bjorn Johnsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cambuur Leeuwarden futbol takımında oynamaktadır. SC Cambuur Leeuwarden takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bjorn Johnsen'nin SC Cambuur Leeuwarden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bjorn Johnsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bjornjohnsen9/

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Bjorn Johnsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjorn Johnsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bjorn Johnsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjorn Johnsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Tönsberg

1 Ocak 2012 yılında Antequera

5 Ağu 2012 yılında Atl. Baleares

14 Şubat 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2013 yılında Louletano

17 Temmuz 2014 yılında Atlético CP

24 Şubat 2015 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında Heart of Midl.

31 Temmuz 2017 yılında ADO Den Haag

27 Temmuz 2018 yılında AZ Alkmaar

24 Ağu 2019 yılında Rosenborg

31 Aralık 2019 yılında AZ Alkmaar

6 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

3 Şubat 2021 yılında Montréal

31 Ocak 2023 yılında SC Cambuur

Bjorn Johnsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjorn Johnsen şuan SC Cambuur Leeuwarden takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bjorn Johnsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Broughton High School (Raleigh, North Carolina), Vålerenga Fotball (-2010)

Norveç takımında 21 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.

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