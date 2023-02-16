Navarone Foor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Navarone Foor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Navarone Foor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Navarone Foor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Navarone Foor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Navarone Foor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Navarone Foor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Navarone Foor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Navarone Foor 4 Şubat 1992 tarihinde Opheusden şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Navarone Chesney Kai Foor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Navarone Foor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Navarone Foor, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cambuur Leeuwarden futbol takımında oynamaktadır. SC Cambuur Leeuwarden takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Navarone Foor'nin SC Cambuur Leeuwarden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Navarone Foor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/navachesney/

Navarone Foorboyu ve yaşı kaç

Navarone Foor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Navarone Foor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Navarone Foor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Navarone Foor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NEC U19

1 Temmuz 2011 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2016 yılında Vitesse

3 Şubat 2020 yılında Ittihad Kalba

13 Eylül 2020 yılında Pafos FC

28 Ağu 2022 yılında Riga

30 Ocak 2023 yılında SC Cambuur

Navarone Foor kimdir

Navarone Foor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Navarone Foor şuan SC Cambuur Leeuwarden takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sparta '57, NEC Nijmegen/FC Oss

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Navarone Foor nereli

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