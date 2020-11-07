Beyoğlu Çikolatası nasıl yapılır? MasterChef Beyoğlu Çikolatası tarifi ve malzemeleri

Beyoğlu Çikolatası tarifi ve malzemeleri, Masterchef Türkiye'de bu akşam çikolata şöleni yaşanıyor. Beyoğlu Çikolatası tarifi ve malzemeleri, MasterChef 2020 izleyicilerinin merak edip araştırdığı lezzetler arasında yer alıyor. Peki Beyoğlu Çikolatası nasıl yapılır? Tarifi nedir? Beyoğlu Çikolatası malzemeleri nelerdir?

Beyoğlu Çikolatası Malzemeleri:

Fındık

Fıstık

Kuru üzüm

Bitter çikolata

Sütlü çikolata

Beyoğlu Çikolatası Yapılışı:

Düz bir tepsiye(fırın tepsisi olabilir) yağlı kağıt koyuyoruz.

Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyoruz.

Çikolatalarımız eridikten sonra fındık, fıstık, kuru üzüm vs. hangi malzemeyi istiyorsak benmari kabımızın içine atıp karıştırıyoruz. Bir süre sonra soğumaya başlayacaktır.

Yağlı kağıdın üzerine küçük topaklar halinde koyup buzdolabında soğutuyoruz.