Beyoğlu’nda kağıt toplayıcısının hilesi görenleri şaşırttı!

Beyoğlu ilçesi Karaköy sahilinde yaşanan olayda, bir kağıt toplayıcısı, topladığı kartonların kantarda ağır gelmesi için denizden kovalarca çektiği suyu üzerine boşalttı.

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Beyoğlu’nda kağıt toplayıcısının hilesi görenleri şaşırttı!

Beyoğlu'nda bir kağıt toplayıcısı, topladığı kartonların kantarda ağır gelmesi için denizden kovalarca çektiği suyu üzerine boşalttı.

Olay dün öğle saatlerinde Beyoğlu ilçesi Karaköy sahilinde yaşandı. İddiaya göre Karaköy'de çekçek diye tabir edilen aracı ile karton toplayıcılığı yapan bir kişi, topladığı kartonları teslim etmeden hile yaptı. Sahile gelen kişi, yanında getirdiği kovaya deniz suyu doldurarak kartonların üzerine boşalttı.

Beyoğlu’nda kağıt toplayıcısının hilesi görenleri şaşırttı!

Kağıt toplayıcısının yaptığı hile o esnada gemide bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde kağıt toplayıcısının kova ile defalarca denizden su çekerek kartonların üzerine boşalttığı görülüyor.

Beyoğlu’nda kağıt toplayıcısının hilesi görenleri şaşırttı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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