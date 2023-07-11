Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamasında, "Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye götürmesini içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”

ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye götürmesini içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Biden açıklamasında, "Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye götürmesini içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.

"TÜRKİYE'NİN İSVEÇ KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım. İsveç Başbakanı Kristersson ve İsveç'i NATO'nun 32. üyesi olarak görmek için sabırsızlanıyorum. Stoltenberg'e kararlı liderliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi, karar onay için TBMM'ye sunulacakTürkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi, karar onay için TBMM'ye sunulacak

Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!

NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!

'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu

Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu! "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız!"Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu! "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız!"

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!
Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir öldürüldü!
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir öldürüldü!
İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!
İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!
Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!
Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!
Son Haberler
Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”
Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”
Bakan Uraloğlu duyurdu! Bolu Dağı Tüneli Ankara İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Bolu Dağı Tüneli Ankara İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!
Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.
Çok Okunanlar
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
İkinci el araçlar için 15 Temmuz'a dikkat! Bunu yapanlar 300 bin TL ödeyecek
İkinci el araçlar için 15 Temmuz'a dikkat! Bunu yapanlar 300 bin TL ödeyecek
Bakan Uraloğlu duyurdu! Bolu Dağı Tüneli Ankara İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Bolu Dağı Tüneli Ankara İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı
YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!
YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!