Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”

ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye götürmesini içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Biden açıklamasında, "Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye götürmesini içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.

"TÜRKİYE'NİN İSVEÇ KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım. İsveç Başbakanı Kristersson ve İsveç'i NATO'nun 32. üyesi olarak görmek için sabırsızlanıyorum. Stoltenberg'e kararlı liderliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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