Bilecik'te şaşırtan duba toplama tekniği kamerada!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yolda yapılan çizgi çalışmasının ardından bir işçinin sürücülerin çizgilerden geçmesini önlemek için koyulan dubaları toplama anı kameralara saniye saniye yansıdı. Seyir halindeki kamyonetin arkasına oturup dubaları tek tek toplayan işçi, izleyenleri hem korkuttu hem de şaşkınlığa uğrattı.