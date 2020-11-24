Bilecik'te şaşırtan duba toplama tekniği kamerada!
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yolda yapılan çizgi çalışmasının ardından bir işçinin sürücülerin çizgilerden geçmesini önlemek için koyulan dubaları toplama anı kameralara saniye saniye yansıdı. Seyir halindeki kamyonetin arkasına oturup dubaları tek tek toplayan işçi, izleyenleri hem korkuttu hem de şaşkınlığa uğrattı.
Koronavirüse yakalandı! Doğum gününde pastasını iple eve çekti
Kargocudan akıl almaz taşıma! Koliyi merdivenden itip ayağıyla sürükledi
Hayata yeni tutunmuşken boş bir arazide ölüme terk edildi!
İbo Show 3. Bölüm Fragman yayınlandı! Programa katılacak konuklar belli oldu
24 Kasım 2020 Salı 14:24
Benzer Videolar