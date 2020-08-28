BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
BİM'in resmi sayfasından 1 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunan BİM aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte o birbirinden çeşitli ürünler...
Herkes tarafında heyecanla beklenen Bim 1 Eylül 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 1 Eylül 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 1 Eylül 2020 fırsatları...
BİM AKTÜEL 1 EYLÜL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Kırlangıç Pet Kavanoz Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,95 TL
- Polonez Hindi Jambon 60 gr 2,45 TL
- Polonez Dana Jambon 60 gr 3,95 TL
- Polonez Karabiberli Dana Füme Eti 60 gr 3,95 TL
- Polonez Karabiberli Hindi Füme Eti 60 gr 2,95 TL
- Polonez Piliç Füme Eti 60 gr 2,45 TL
- Polonez Dana Füme Eti 50 gr 3,95 TL
- La Vache Qui Rit Dilimli Burger Peyniri 320 gr 15,90 TL
- Eker Dilimli Tost Peyniri 350 gr 14,90 TL
- Bahçıvan Çeçil Peyniri 200 gr 9,95 TL
- Emin Fıstıklı / Sade Dilimli Macar Salam 60 gr 2,75 TL
- Bahçıvan Top Mozzarella Peynir 125 gr 5,95 TL
- Pınar Fısrıklı Dilimli Hindi Salam 50 gr 2,45 TL
- Namet Piliç Jambon 50 gr 1,95 TL
- Namet Büyük Dilim Sucuk 70 gr 4,95 TL
- Namet Bir Tavalık Sucuk 80 gr 4,95 TL
- Heinz Mayonez 50x10 gr 6,95 TL
- Heinz Ketçap 50x9 gr 5,95 TL
- Sanitta Tuz 50x1 gr 3,95 TL
- Sanitta Karabiber 50x1 gr 3,95 TL
- Sanitta Pul Biber 50x1 gr 3,95 TL
- Seğmen Reçel 10x20 gr 3,95 TL
- Serel Helva 6x30 gr 4,95 TL
- Doğa Tek Sargılı Küp Şeker 500 gr 5,95 TL
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