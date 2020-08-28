BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

BİM'in resmi sayfasından 1 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunan BİM aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte o birbirinden çeşitli ürünler...