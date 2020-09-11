Bir annenin denizde yüzen oğluna son seslenişi: ''Çok açılma Mert!''
Bartın'da yüzmek için gittiği denizde annesinin tüm itirazlarına rağmen açılan 21 yaşındaki bir genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Annesinin çığlıkları üzerine denize koşan vatandaşlar çocuğu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine gelen 112 ekipleri çocuğu kurtaramazken boğulmadan önceki o anlar ise kameraya böyle yansıdı.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaşanan olayda 21 yaşındaki Mert Akyüz tatil için gittiği Karaman sahilinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Kıyıya getirilen Mert'i 112 ekipleri tüm çabalarına rağmen hayata döndüremedi. Annesinin boğulmadan önceki çektiği görüntülerde ‘Mert çok açılma!” diye seslenişi olayın ardından izleyenlerin yüreklerini burktu.
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