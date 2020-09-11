  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Bir annenin denizde yüzen oğluna son seslenişi: ''Çok açılma Mert!''

Bir annenin denizde yüzen oğluna son seslenişi: ''Çok açılma Mert!''

Bartın'da yüzmek için gittiği denizde annesinin tüm itirazlarına rağmen açılan 21 yaşındaki bir genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Annesinin çığlıkları üzerine denize koşan vatandaşlar çocuğu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine gelen 112 ekipleri çocuğu kurtaramazken boğulmadan önceki o anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaşanan olayda 21 yaşındaki Mert Akyüz tatil için gittiği Karaman sahilinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Kıyıya getirilen Mert'i 112 ekipleri tüm çabalarına rağmen hayata döndüremedi. Annesinin boğulmadan önceki çektiği görüntülerde ‘Mert çok açılma!” diye seslenişi olayın ardından izleyenlerin yüreklerini burktu.

Müge Anlı'dan tehdit mesajına canlı yayında cevap: ''Hadi gelsene''Müge Anlı'dan tehdit mesajına canlı yayında cevap: ''Hadi gelsene''

Edirne'de şaşırtan hırsızlık! Aldığını kaşla göz arasında iç çamaşırına soktuEdirne'de şaşırtan hırsızlık! Aldığını kaşla göz arasında iç çamaşırına soktu

''Kız meselesi'' bahanesiyle 19 yaşındaki genç hayattan koparıldı!''Kız meselesi'' bahanesiyle 19 yaşındaki genç hayattan koparıldı!

Marketteki indirim savaşında tekme ve yumruklar havada uçuştu!Marketteki indirim savaşında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

 

11 Eylül 2020 Cuma 17:51
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bir annenin denizde yüzen oğluna son seslenişi: ''Çok açılma Mert!''
Bir annenin denizde yüzen oğluna son seslenişi: ''Çok açılma Mert!''
Edirne'de şaşırtan hırsızlık! Aldığını kaşla göz arasında iç çamaşırına soktu
Edirne'de şaşırtan hırsızlık! Aldığını kaşla göz arasında iç çamaşırına soktu
''Kız meselesi'' bahanesiyle 19 yaşındaki genç hayattan koparıldı!
''Kız meselesi'' bahanesiyle 19 yaşındaki genç hayattan koparıldı!
Maske takmamak için polise direndi! İnadıyla başka bir kadını çileden çıkardı
Maske takmamak için polise direndi! İnadıyla başka bir kadını çileden çıkardı
Marketteki indirim savaşında tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Marketteki indirim savaşında tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Kahvehanedekilerin yarasa ile imtihanı!
Kahvehanedekilerin yarasa ile imtihanı!
Balıkçıların ağına dev vatoz balığı görenleri şaşırttı!
Balıkçıların ağına dev vatoz balığı görenleri şaşırttı!
Motosiklet sürücüsünden yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına yardım eli!
Motosiklet sürücüsünden yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına yardım eli!
Çocuk parkında gezen çıplak halde gezen adam görenleri hayrete düşürdü!
Çocuk parkında gezen çıplak halde gezen adam görenleri hayrete düşürdü!
Ekrem İmamoğlu'ndan toplu taşıma açıklaması: ''Çözüm mesai düzenlemesi olacak''
Ekrem İmamoğlu'ndan toplu taşıma açıklaması: ''Çözüm mesai düzenlemesi olacak''