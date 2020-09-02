Bit nasıl bulaşır? Neden olur? Nasıl temizlenir?​​​​​​​

Okula giden çocuğu olan herkesin korkulu rüyası olan bitlenmeyi, küçükken de olsa yaşamamış kimse yoktur herhalde. Peki küçük büyük, temiz kirli herkese, yağlı kuru, uzun kısa, kıvırcık düz her saça bulaşabilen bit nedir? Neden olur? Nasıl bulaşır? Bit nasıl temizlenir, nasıl anlaşılır, nasıl geçer? Detaylar haberimizde...

BİT NEDİR?

Bit, her yaştaki kişilerde görülebilen, bulaşıcı ve insan kaynaklı bir parazittir. İnsanlarda yerleşim yerine göre; baş biti, vücut biti ve kasık biti olarak üçe ayrılan bitin insanlarda en çok görülen türü baş bitidir. Bunlardan okul çağı çocuklarında ve yuvalarda en sık görüleni baş bitidir.

BİT NEDEN OLUR?

Asalak bir canlı olan bit böceği, her zaman bir konağa ihtiyaç duyar. Bu nedenle de insan vücudu dışında sadece 48 saat canlı kalabilir. İnsan vücudunda ise 30 gün boyunca yaşayabilen biti evcil hayvanlar barındırmaz. Ama bit yumurtaları insan vücudu dışında kumaş ve battaniyelerde 10 - 15 gün boyunca canlı kalabilirler. Bit tedavisi yapılırken kullanılan kumaşlar, battaniyeler, havlu ve örtüler en az 60 derece su ile yıkanmalıdır. Bu işlem hastalığın tekrarlanmasını engeller.

BİT NASIL BULAŞIR?

Özellikle 3-10 yaş grubu kız çocuklarda daha sık görülen bit, saçtan saça, ortak kullanılan eşyalarla, direkt ya da dolaylı yollarla bulaşır. Bitlenmede ilk olarak yumurtalar bulaşarak saç kılına yapışır ve kepek gibi görünür. Yaygın olarak düşünüldüğü gibi pislikle bir ilgisi yoktur; hatta bit temiz, sağlıklı saçı, kirli saça tercih eder. Yetişkin ya da çocuk, herkes bitlenebilir.

BİT NASIL TEMİZLENİR? NASIL GEÇER?

BİT ŞAMPUANI

Saç biti tespit edildikten sonra eczaneden satın aldığınız bit ilacını, kullanım kılavuzuna göre uygulayın. Aksi takdirde etki etmez, bitlerden kurtulamazsınız. Bitten kurtulmak için en önemli tedavi genel temizliktir. Evdeki tüm aile bireyleri sizinle aynı zamanda tedavi görmeliler. Malum bit çok çabuk üreyen bir canlı olduğundan, evde yaşayan tüm bit ve sirkelerden kurtulmak gerekir. Evdeki tüm elbiseler, iç çamaşırlar , yastık yorgan ve özellikle banyo havlular en az 60 derecede yıkanmalıdır. Hatta çocuklarınızın tüylü oyuncaklarını bile yıkamalısınız. 60 dereceye dayanamayacak eşyalarınızı hava almalarını engelleyecek plastik bir torba içinde en az 14 gün muhafaza etmelisiniz. Ve ya en az 24 saat derin dondurucuda bekletip bitlerin ölmesi sağlanmalıdır.

VAZELİN

Vazelin bitleri yok edebileceğiniz en etkili maddelerden biridir. Bol miktarda vazelini alıp saç diplerinize sürün. 1 saat bekletin ve bit tarağı ile tarayın. Sonrasında saçlarınızı şampuanla yıkayıp durulayın. Bu işlemi bitene kadar uygulayabilirsiniz.

YAĞ

5 damla okaliptüs yağı, 5 damla biberiye yağı, 5 damla zeytin yağını karıştırıp tüm saç diplerinize sürün. Masaj yaptıktan sonra 1 saat bekletin ve sonrasında bit tarağı ile tarayın.

SİRKE

5 damla nane yağı ile bir miktar zeytin yağını karıştırın. Bu karışımı saç köklerine ve tüm saçlarınıza masaj yapın. 1 saat bekledikten sonra yıkayın. Ardından sirkelerin yoğun olduğu yerlere elma sirkesi sürün. 15 dakika sonra bit tarağıyla tarayın. Bu yöntemi 4 defa uygulayabilirsiniz.

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BİT NASIL ANLAŞILIR?

Çoğunlukla “sirke” olarak adlandırılan bit yumurtaları, 1 mm büyüklüğünde küçük yumrulardır. Sirkeler, başa yakın saç diplerinde, saça iyice yapışır ve normal taramayla temizlenemezler. Larvalar 7 ila 10 gün içerisinde sirkeden çıkar, 7 ila 10 gün daha geçtikten sonra tam olgunluğa erişerek yumurta bırakabilirler. Sirkeler insan vücudu dışında, (kumaş ve battaniye üzerinde) 10- 15 gün canlı kalabilirler.