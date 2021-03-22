Borsa İstanbul sitesine erişilemiyor | Borsa durdu mu? Neden kapalı?

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte döviz kurunda görülen dalgalanmalar, piyasada dengeleri şaşırttı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile birlikte görülen doların TL karşısındaki yükselişi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamasıyla durulurken Borsa İstanbul'un sitesi erişime kapandı. Peki Borsa durdu mu? Neden kapalı? İşte detaylar...

BORSA DURDU MU? BORSA NEDEN KAPALI?

Borsa İstanbul’un büyük değer kaybıyla haftaya başlamasının ardından devre kesici uygulamaya girdi ve işlemler durduruldu. Borsanın saat 10:30 sularında tekrar işleme açılacağı belirtilmesine karşın işlemler başlamazken Borsa İstanbul’un sitesine de ulaşılamıyor.

Borsa İstanbul yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, saat 10.38 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez devreye girdiği belirtilerek, pay piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama, 11.03.20'de eşleştirme yapılacak ve 11.08.20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11.08.20'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11.08.20'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler de saat 11.08.20'de yeniden başlayacaktır."

Borsa İstanbul pay piyasasındaki tüm sıralarda bu sabah açılışın ardından işlemler geçici olarak durdurulmuş, seans saat 10.30'da kaldığı yerden devam etmişti.

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