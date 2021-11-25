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Börü 2039 yeni fragmanı yayınlandı! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 konusu ne, oyuncuları kimler?

Ünlü Börü serisinin yeni dizisi Börü 2039 Blu TV'de yayınlanacak. Dizinin yapımcılığını geçmişte olduğu gibi Alper Çağlar üsteleniyor. Börü dizisinin kendine has bir hayran kitlesi bulunuyordu. Bu yapımı da ilgiliyle takip ediyorlar. Takipçileri; Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 konusu ne, oyuncuları kimler? sorularına yanıt arıyorlar. Yanıtları haberimizde...

Börü 2039 yeni fragmanı yayınlandı! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 konusu ne, oyuncuları kimler?

Börü 2039 Türk yapımı bir bilim kurgu dizisi. Dizinin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Dizinin hayranları yapımı oldukça merak ediyorlar. Kadroda diğer yapımlarda olduğu gibi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Akın rol alıyor. Peki, Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Börü 2039 yeni fragmanı yayınlandı! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 konusu ne, oyuncuları kimler?

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Börü 2039 7 Aralık 2021 tarihinde Blu TV'den yayınlanacak.

Börü 2039 yeni fragmanı yayınlandı! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 konusu ne, oyuncuları kimler?

BÖRÜ 2039 KONUSU NE?

Daha önce 6 bölümlük dizi olarak televizyonda ve dijitalde yayınlanan Börü büyük beğeni toplamıştı. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039'un başrol oyuncusu olacak. Arkın dizide başkarakter Kemal Boratav'ı canlandıracak. Türk yapımı dizide 2039 yılında, dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Kemal Boratav'ın hikayesine yer verilecek. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle değişen savaş yöntemleri ve dünya düzeni konu edilecek. Bundan 18 yıl sonra gerçekleşecek dünya savaşı da dizide yer anlatılacak.

Börü 2039 yeni fragmanı yayınlandı! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 konusu ne, oyuncuları kimler?

BÖRÜ 2039  OYUNCULARI KİMLER?

Murat Arkın

Fatih Çetintaş

Serkan Çayoğlu

Emir Benderlioğlu

Ahmet Pınar

Ozan Ağaç

Cenay Türksever

Börü 2039 yeni fragmanı yayınlandı! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 konusu ne, oyuncuları kimler?

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