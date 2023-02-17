Brandon Aguilera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Aguilera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Aguilera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Aguilera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Aguilera 28 Haziran 2003 tarihinde Grecia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Aguilera Zamora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Aguilera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMR SG yapmaktadır. Brandon Aguilera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Estoril Praia futbol takımında oynamaktadır. GD Estoril Praia takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brandon Aguilera'nin GD Estoril Praia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brandon Aguilera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brandon_l0/

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Brandon Aguilera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Aguilera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Brandon Aguilera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Aguilera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında AD Carmelita

1 Temmuz 2019 yılında Alajuelense U20

1 Temmuz 2020 yılında LD Alajuelense

1 Ocak 2022 yılında Guanacasteca

30 Haziran 2022 yılında LD Alajuelense

17 Temmuz 2022 yılında Nottm Forest

18 Temmuz 2022 yılında Guanacasteca

2 Ocak 2023 yılında Nottm Forest

31 Ocak 2023 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2023 yılında Nottm Forest

Brandon Aguilera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Aguilera şuan GD Estoril Praia takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Brandon Aguilera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosta Rika takımında 20 numaralı formasıyla 31 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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